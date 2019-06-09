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ЦСКА станет чемпионом, «Химки» выиграют одну половину. Главные прогнозы на финал Лиги ВТБ
Ставки, которые принесут тебе больше золота, чем армейцы взяли за всю историю.
ЦСКА точно станет чемпионом. На их проигрыш Tennisi даже не принимает ставки, потому что все достаточно ясно – в современной России армейцы не побеждали во внутренней лиге два раза из 28, и в 2019-м не будет третьего. Они ведут 2-0 в финальной серии с «Химками», и до них никто ни разу в решающих матчах не выбирался за 100+ очков. ЦСКА сделал это дважды подряд даже без лучшего снайпера сезона Уилла Клайберна.
У «Химок» выбыл самый дорогой русский баскетболист Алексей Швед, так что поможет им только чудо. Например, нельзя закладываться, что желто-синих не подтащат судьи, как в финале-2009, когда фраза «Ток медленно бежит по проводам» оказалась отличным официальным объяснением невыключенного секундомера (и еще причиной поражения ЦСКА). Но это было 10 лет назад при Чернове, в Лиге ВТБ подобного ада еще не было. Так что и на очевидных исходах тоже можно заработать.
Победа ЦСКА в третьем матче за 1,24
Очень много маркеров того, что серия закончится в трех встречах. Во-первых, отсутствие даже не Шведа, а Яниса Тиммы – человека, который пришел в середине сезона и стал второй звездой команды. Во-вторых, заряженность ЦСКА. В-третьих, лучшее управление игрой от Итудиса – в моменты, когда «Химки» сокращали разницу, тайм-ауты грека возвращали матч под контроль москвичей.
Нандо де Коло, ЦСКАImago
В-четвертых, нулевая мотивация желто-синих – они уже в Евролиге на следующий сезон и пропускали по соточке даже с молодыми армейцами Хоменко и Лопатиным на площадке. Коэффициент 1,24 на победу ЦСКА в третьей игре – это даже не ставка, а банковский вклад под 24%. Чтобы деньги не вернулись к вам, небо должно рухнуть на землю.
Максимальный отрыв ЦСКА больше 14,5 очков за 1,69
По-хорошему, победителям Евролиги все равно, против кого играть. Даже против «Химок» к финалу они подходили с 9-1 по очным встречам: тут что со Шведом и Тиммой, что без них – разницы никакой. Но нужно понимать, что в этой серии ЦСКА дважды усадил подмосковный клуб на -20 и во втором матче выиграл всего 11 очков, потому что расслабился на последних минутах.
Кори Хиггинс (ЦСКА), Джордан Мики («Химки»), Единая лига ВТБGetty Images
Вполне вероятно, что со всеми проблемами Де Коло и Родригес разделаются в первой половине или же они создадут комфортный задел на старте третьей четверти. По отпускной психологии выглядит логичным, что «Химки» не бросятся в безнадежную погоню – какой смысл тратить силы и брать этот матч, если через два дня их тепленькими возьмут в четвертой игре?
Все три раза, когда ЦСКА вел 2-0 в финале, третий матч они заканчивали разгромом соперника – +16 «Нижнему Новгороду» в 2013-м, +30 «Химкам» в 2015-м, +23 им же в 2017-м. Армейцы не жалеют врагов и пленных не берут – отрубают головы любому на пути к внутреннему титулу (жаль, что в Евролиге все чаще оборачивается пшиком).
Так что 1,69 – верная ставка на максимальный отрыв ЦСКА хоть по ходу матча, хоть по итогу. Кстати, на Tennisi есть симпатичные коэффициенты и на фору +14,5, не проходите мимо.
«Химки» выиграют хотя бы одну половину за 1,88
Будем честными – они выиграют только одну половину. Вторую, и это случится с тем счетом, который будет устраивать ЦСКА. Парадокс, но третий матч, скорее всего, будет происходить с преимуществом армейцев из первой игры и с упадническим настроением из четвертой четверти второй встречи.
В финальных половинах «Химки» действительно действуют лучше, чем в стартовых, и дело тут в мощных рывках армейцев в начале. Во втором матче желто-синие взяли третью и четвертую четверти с +7, в первом матче проиграли в них всего три очка. Да, все находилось под контролем московского клуба (для редких экстренных случаев Итудис использовал электрошок в тайм-аутах), но расслабленность ЦСКА нужно ловить капперам.
Смоделируйте ситуацию: «Армия» отрывается на привычные в этом финале +18 к большому перерыву (а так натурально было в обоих матчах). И потом задайте вопрос: нужно ли будет ЦСКА цепляться за разницу в игре, которую они точно возьмут? Скорее всего, нет, и даже при свалившейся апатии и близости отпуска с семьей «Химки» захватят финиш встречи и принесут вам на 88% больше денег, которые вы поставите на эту линию в Tennisi.