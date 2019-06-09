ЦСКА точно станет чемпионом. На их проигрыш Tennisi даже не принимает ставки, потому что все достаточно ясно – в современной России армейцы не побеждали во внутренней лиге два раза из 28, и в 2019-м не будет третьего. Они ведут 2-0 в финальной серии с «Химками», и до них никто ни разу в решающих матчах не выбирался за 100+ очков. ЦСКА сделал это дважды подряд даже без лучшего снайпера сезона Уилла Клайберна.

У «Химок» выбыл самый дорогой русский баскетболист Алексей Швед, так что поможет им только чудо. Например, нельзя закладываться, что желто-синих не подтащат судьи, как в финале-2009, когда фраза «Ток медленно бежит по проводам» оказалась отличным официальным объяснением невыключенного секундомера (и еще причиной поражения ЦСКА). Но это было 10 лет назад при Чернове, в Лиге ВТБ подобного ада еще не было. Так что и на очевидных исходах тоже можно заработать.

Очень много маркеров того, что серия закончится в трех встречах. Во-первых, отсутствие даже не Шведа, а Яниса Тиммы – человека, который пришел в середине сезона и стал второй звездой команды. Во-вторых, заряженность ЦСКА. В-третьих, лучшее управление игрой от Итудиса – в моменты, когда «Химки» сокращали разницу, тайм-ауты грека возвращали матч под контроль москвичей.

Нандо де Коло, ЦСКАImago

В-четвертых, нулевая мотивация желто-синих – они уже в Евролиге на следующий сезон и пропускали по соточке даже с молодыми армейцами Хоменко и Лопатиным на площадке. Коэффициент 1,24 на победу ЦСКА в третьей игре – это даже не ставка, а банковский вклад под 24%. Чтобы деньги не вернулись к вам, небо должно рухнуть на землю.

По-хорошему, победителям Евролиги все равно, против кого играть. Даже против «Химок» к финалу они подходили с 9-1 по очным встречам: тут что со Шведом и Тиммой, что без них – разницы никакой. Но нужно понимать, что в этой серии ЦСКА дважды усадил подмосковный клуб на -20 и во втором матче выиграл всего 11 очков, потому что расслабился на последних минутах.

Кори Хиггинс (ЦСКА), Джордан Мики («Химки»), Единая лига ВТБGetty Images

Вполне вероятно, что со всеми проблемами Де Коло и Родригес разделаются в первой половине или же они создадут комфортный задел на старте третьей четверти. По отпускной психологии выглядит логичным, что «Химки» не бросятся в безнадежную погоню – какой смысл тратить силы и брать этот матч, если через два дня их тепленькими возьмут в четвертой игре?

Все три раза, когда ЦСКА вел 2-0 в финале, третий матч они заканчивали разгромом соперника – +16 «Нижнему Новгороду» в 2013-м, +30 «Химкам» в 2015-м, +23 им же в 2017-м. Армейцы не жалеют врагов и пленных не берут – отрубают головы любому на пути к внутреннему титулу (жаль, что в Евролиге все чаще оборачивается пшиком).

Так что 1,69 – верная ставка на максимальный отрыв ЦСКА хоть по ходу матча, хоть по итогу. Кстати, на Tennisi есть симпатичные коэффициенты и на фору +14,5, не проходите мимо.

Будем честными – они выиграют только одну половину. Вторую, и это случится с тем счетом, который будет устраивать ЦСКА. Парадокс, но третий матч, скорее всего, будет происходить с преимуществом армейцев из первой игры и с упадническим настроением из четвертой четверти второй встречи.

В финальных половинах «Химки» действительно действуют лучше, чем в стартовых, и дело тут в мощных рывках армейцев в начале. Во втором матче желто-синие взяли третью и четвертую четверти с +7, в первом матче проиграли в них всего три очка. Да, все находилось под контролем московского клуба (для редких экстренных случаев Итудис использовал электрошок в тайм-аутах), но расслабленность ЦСКА нужно ловить капперам.

Смоделируйте ситуацию: «Армия» отрывается на привычные в этом финале +18 к большому перерыву (а так натурально было в обоих матчах). И потом задайте вопрос: нужно ли будет ЦСКА цепляться за разницу в игре, которую они точно возьмут? Скорее всего, нет, и даже при свалившейся апатии и близости отпуска с семьей «Химки» захватят финиш встречи и принесут вам на 88% больше денег, которые вы поставите на эту линию в Tennisi.

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