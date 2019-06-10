Московский ЦСКА выиграл у подмосковных «Химок» в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 80:62 (18:14, 25:14, 19:19, 18:15).

Благодаря этому успеху армейцы взяли верх в серии до трех побед (3-0) и в десятый раз выиграли Единую лигу ВТБ.

ЦСКА выиграл 10 из 11 розыгрышей Единой лиги ВТБ – впервые турнир проводился в 2009-2010 годах. Единственную осечку армейцы допустили в сезоне-2010/11, проиграв «Химкам»

Ранее в нынешнем сезоне команда Димитриса Итудиса стала победителем Евролиги.

С 1992 года армейцы выиграли еще и все чемпионаты России, кроме сезонов 2000/01, 2001/02.

Слезы Итудиса, безумные танцы и грусть соперника. Главные кадры долгожданной победы ЦСКА в Евролиге

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