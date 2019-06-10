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Неизвестный обчистил раздевалку «Химок» во время финала против ЦСКА

Неизвестный обчистил раздевалку «Химок» во время финала против ЦСКА
Eurosport

48 мин. назад

Немыслимый скандал.

Грандиозный скандал прогремел на третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».

Во время игры в раздевалку подмосковной команды проник неизвестный. Он похитил личные вещи некоторых игроков и скрылся. Расследованием инцидента занимается полиция, передает «СЭ».

Игроки «Химок» опубликовали в соцсетях изображение вора, которого засекли с камер наблюдения.

  • «Химки» проиграли серию против ЦСКА всухую – 0-3.
  • ЦСКА победил в 10 из 11 сезонов Единой лиги ВТБ.

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