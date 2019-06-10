Грандиозный скандал прогремел на третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».

Во время игры в раздевалку подмосковной команды проник неизвестный. Он похитил личные вещи некоторых игроков и скрылся. Расследованием инцидента занимается полиция, передает «СЭ».

Игроки «Химок» опубликовали в соцсетях изображение вора, которого засекли с камер наблюдения.

«Химки» проиграли серию против ЦСКА всухую – 0-3.

ЦСКА победил в 10 из 11 сезонов Единой лиги ВТБ.

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