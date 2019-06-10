Неизвестный обчистил раздевалку «Химок» во время финала против ЦСКА
Немыслимый скандал.
Грандиозный скандал прогремел на третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Химками».
Во время игры в раздевалку подмосковной команды проник неизвестный. Он похитил личные вещи некоторых игроков и скрылся. Расследованием инцидента занимается полиция, передает «СЭ».
Игроки «Химок» опубликовали в соцсетях изображение вора, которого засекли с камер наблюдения.
- «Химки» проиграли серию против ЦСКА всухую – 0-3.
- ЦСКА победил в 10 из 11 сезонов Единой лиги ВТБ.
Слезы Итудиса, безумные танцы и грусть соперника. Главные кадры долгожданной победы ЦСКА в Евролиге
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте