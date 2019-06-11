Видео ограбления раздевалки «Химок». Вор чувствует себя как дома
«Химкам» нужно серьезно повысить квалификацию охраны.
В интернете появилось видео ограбления раздевалки «Химок» во время третьего матча финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА.
Мужчина с аккредитацией на шее зашел в раздевалку, проверил сумки баскетболистов и обшарил ящики, забрав личные вещи некоторых игроков. Видимо, он не догадывался о системе видеонаблюдения на арене.
- Полиция занимается расследованием инцидента.
- ЦСКА выиграл третий матч подряд и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.
Неизвестный обчистил раздевалку «Химок» во время финала против ЦСКА
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