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Видео ограбления раздевалки «Химок». Вор чувствует себя как дома

Видео ограбления раздевалки «Химок». Вор чувствует себя как дома
Eurosport

1 час назад

«Химкам» нужно серьезно повысить квалификацию охраны.

В интернете появилось видео ограбления раздевалки «Химок» во время третьего матча финала Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

Мужчина с аккредитацией на шее зашел в раздевалку, проверил сумки баскетболистов и обшарил ящики, забрав личные вещи некоторых игроков. Видимо, он не догадывался о системе видеонаблюдения на арене.

  • Полиция занимается расследованием инцидента.
  • ЦСКА выиграл третий матч подряд и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

Неизвестный обчистил раздевалку «Химок» во время финала против ЦСКА

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