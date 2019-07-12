Бывший центровой «Орландо» Тимофей Мозгов практически определился с вариантом продолжения карьеры.

По информации Eurohoops, у 32-летнего баскетболиста нет предложений из НБА, и он готов к возвращению в Россию. Источник утверждает, что Мозгов достиг устной договоренности с подмосковными «Химками».

Из-за травмы Тимофей пропустил сезон-2018/19 и был отчислен из «Орландо».

Ранее он выступал за «Химки» с 2006 года по 2010, а также в 2011-м во время локаута.

«Химки» проиграли ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ.

«Орландо» отчислил Мозгова. Россия может впервые с 2000 года остаться без игроков в НБА

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