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Eurohoops: у Мозгова нет предложений из НБА, он вернется в «Химки»
Договор на словах уже есть.
Бывший центровой «Орландо» Тимофей Мозгов практически определился с вариантом продолжения карьеры.
По информации Eurohoops, у 32-летнего баскетболиста нет предложений из НБА, и он готов к возвращению в Россию. Источник утверждает, что Мозгов достиг устной договоренности с подмосковными «Химками».
- Из-за травмы Тимофей пропустил сезон-2018/19 и был отчислен из «Орландо».
- Ранее он выступал за «Химки» с 2006 года по 2010, а также в 2011-м во время локаута.
- «Химки» проиграли ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ.
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