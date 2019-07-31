Подмосковные «Химки» официально объявили о возвращении в клуб центрового Тимофея Мозгова. 33-летний баскетболист подписал контракт сроком на один год.

«В «Химки» я возвращаюсь с положительными эмоциями и хорошим настроением. Здесь меня все ждут и любят, Химки – мой родной город. С клубом и городом у меня многое связано, и предстоящий сезон будет очень важным, как для меня, так и для команды. Все делаю для того, чтобы быть готовым к старту сезона. Я уже пообщался с Римасом Куртинайтисом [тренером команды – прим. Eurosport.ru], мы раньше работали вместе и общий язык точно найдем без проблем», – заявил Мозгов.

Из-за травмы Тимофей пропустил сезон-2018/19 и был отчислен из «Орландо».

Ранее он выступал за «Химки» с 2006 года по 2010-й, а также в 2011-м во время локаута.

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