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Калев - БК Химки

Единая лига ВТБ - 29 сентября 2019

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Калев – БК Химки на Eurosport.ru! 29 сентября 2019 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Калев и БК Химки и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Калев и БК Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

