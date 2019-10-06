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УНИКС - ПБК Астана

Единая лига ВТБ - 6 октября 2019

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем УНИКС – ПБК Астана на Eurosport.ru! 6 октября 2019 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу УНИКС и ПБК Астана и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются УНИКС и ПБК Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

