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Парма - Калев

Единая лига ВТБ - 26 октября 2019

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Парма – Калев на Eurosport.ru! 26 октября 2019 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Парма и Калев и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Парма и Калев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

