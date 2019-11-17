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Цмоки-Минск - Енисей

Единая лига ВТБ - 17 ноября 2019

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Цмоки-Минск – Енисей на Eurosport.ru! 17 ноября 2019 года в 15:15 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Цмоки-Минск и Енисей и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Цмоки-Минск и Енисей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

