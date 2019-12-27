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Енисей - УНИКС

Единая лига ВТБ - 27 декабря 2019

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Енисей – УНИКС на Eurosport.ru! 27 декабря 2019 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Енисей и УНИКС и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Енисей и УНИКС, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

