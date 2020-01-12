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Цмоки-Минск - Автодор

Единая лига ВТБ - 12 января 2020

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Цмоки-Минск – Автодор на Eurosport.ru! 12 января 2020 года в 14:45 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Цмоки-Минск и Автодор и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Цмоки-Минск и Автодор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

