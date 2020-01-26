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Цмоки-Минск - БК Химки
Единая лига ВТБ - 26 января 2020
Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Цмоки-Минск – БК Химки на Eurosport.ru! 26 января 2020 года в 15:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Цмоки-Минск и БК Химки и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Цмоки-Минск и БК Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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