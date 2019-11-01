Баскетболист «Химок» ушел от жены с годовалым ребенком ради Седоковой
36-летняя Седокова затмила молодому спортсмену все.
Латвийский баскетболист «Химок» Янис Тимма перестал скрывать роман с певицей Анной Седоковой – экс-солисткой группы «ВИА Гра».
27-летний Тимма выложил фото с Седоковой, которая старше него на десять лет, в инстаграм-сториз.
Баскетболист женат, у него есть годовалый сын. В соцсетях он объявил, что уходит от матери своего ребенка. «Больше полугода назад я расстался с матерью моего сына и начал новую главу в жизни. Сегодня начинается новая фаза, где самым важным будет забота о моем дорогом сыне Кристиане», – написал Тимма. Комментарии к публикации закрыты.
Седокова выложила фото с возлюбленным пять дней назад.
У Седоковой трое детей, все от разных мужей. В подборке можно посмотреть, чем она зацепила баскетболиста.
- Тимма подписал полноценный контракт с «Химками» летом 2019 года, до этого он играл за подмосковный клуб на правах аренды.