Латвийский баскетболист «Химок» Янис Тимма перестал скрывать роман с певицей Анной Седоковой – экс-солисткой группы «ВИА Гра».

27-летний Тимма выложил фото с Седоковой, которая старше него на десять лет, в инстаграм-сториз.

Баскетболист женат, у него есть годовалый сын. В соцсетях он объявил, что уходит от матери своего ребенка. «Больше полугода назад я расстался с матерью моего сына и начал новую главу в жизни. Сегодня начинается новая фаза, где самым важным будет забота о моем дорогом сыне Кристиане», – написал Тимма. Комментарии к публикации закрыты.

Седокова выложила фото с возлюбленным пять дней назад.

У Седоковой трое детей, все от разных мужей. В подборке можно посмотреть, чем она зацепила баскетболиста.

Тимма подписал полноценный контракт с «Химками» летом 2019 года, до этого он играл за подмосковный клуб на правах аренды.

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