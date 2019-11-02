Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова призналась в любви баскетболисту «Химок» Янису Тимме.

«Сегодня в пять утра он прилетел после очень сложной игры. В 12 мы были на студии. Вместе. Теперь, я знаю, что по-настоящему важно и что значит быть для кого-то по-настоящему важным. Я каждый день молю бога дать нам силы. Быть мудрее, быть терпеливее, не обращать внимание на то, что на самом деле совсем не нужно. Дать мне силы не облажаться и не испортить это чудо. Устоять против бурь и ветров перемен.

Я все знаю про себя. Знаю, что моя жизнь не образец, который можно показывать детям, но, наверное, я все же сделала что-то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты – мой воздух, мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин», – написала 36-летняя Седокова и опубликовала совместное селфи с 27-летним спортсменом.

Тимма ушел к Седоковой от жены и годовалого сына.

У Анны есть трое детей от разных мужей.

Баскетболист «Химок» ушел от жены с годовалым ребенком ради Седоковой

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