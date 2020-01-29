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Матчи Единой лиги ВТБ начнутся с минуты молчания в память о Брайанте
О легенде скорбят по всему миру.
Матчи Единой лиги ВТБ 1 и 2 февраля откроет минута молчания, посвященная легенде баскетбола Коби Брайанту.
«26 января баскетбольный мир понес невосполнимую утрату – в авиакатастрофе погиб легендарный игрок и настоящий символ эпохи Коби Брайант. Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион НБА разбился на вертолете в Калифорнии. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек, находившихся на борту. Все матчи Единой лиги ВТБ 1-2 февраля начнутся с минуты молчания в память о Коби Брайанте», – цитирует РИА «Новости» заявление лиги.
- Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб при крушении частного вертолета 26 января.
- Вместе с Коби погибла дочь Джанна и еще семь человек.
Коби больше нет. Он проиграл Джордану и Леброну, но все равно победил
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