Матчи Единой лиги ВТБ 1 и 2 февраля откроет минута молчания, посвященная легенде баскетбола Коби Брайанту.

«26 января баскетбольный мир понес невосполнимую утрату – в авиакатастрофе погиб легендарный игрок и настоящий символ эпохи Коби Брайант. Двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион НБА разбился на вертолете в Калифорнии. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек, находившихся на борту. Все матчи Единой лиги ВТБ 1-2 февраля начнутся с минуты молчания в память о Коби Брайанте», – цитирует РИА «Новости» заявление лиги.

Пятикратный чемпион НБА Брайант погиб при крушении частного вертолета 26 января.

Вместе с Коби погибла дочь Джанна и еще семь человек.

Коби больше нет. Он проиграл Джордану и Леброну, но все равно победил

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