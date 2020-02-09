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37-летняя Седокова беременна от баскетболиста «Химок»
У Анны уже есть трое детей от других мужчин.
Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова объявила о беременности. Певица встречается с 27-летним баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой.
«Опять беременна, что ли?» – спросила подписчица в комментариях инстаграма под одним из постов Седоковой.
«Да», – ответила Анна.
- Седокова и Тимма перестали скрывать роман в ноябре 2019 года. Ради Анны баскетболист покинул семью с годовалым ребенком.
- У 37-летней украинской поп-дивы уже есть трое детей от разных мужей.
Баскетболист «Химок» ушел от жены с годовалым ребенком ради Седоковой
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