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37-летняя Седокова беременна от баскетболиста «Химок»

37-летняя Седокова беременна от баскетболиста «Химок»
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

У Анны уже есть трое детей от других мужчин.

Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова объявила о беременности. Певица встречается с 27-летним баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой.

«Опять беременна, что ли?» – спросила подписчица в комментариях инстаграма под одним из постов Седоковой.

«Да», – ответила Анна.

  • Седокова и Тимма перестали скрывать роман в ноябре 2019 года. Ради Анны баскетболист покинул семью с годовалым ребенком.
  • У 37-летней украинской поп-дивы уже есть трое детей от разных мужей.

Баскетболист «Химок» ушел от жены с годовалым ребенком ради Седоковой

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