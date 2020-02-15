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Тимма снялся в клипе Седоковой в образе полицейского
Песня «Игристое, детка!» приурочена к 14 февраля.
Латвийский баскетболист «Химок» Янис Тимма снялся в клипе своей возлюбленной – певицы Анны Седоковой.
27-летний спортсмен появился в клипе на песню «Игристое, детка!», приуроченном ко Дню святого Валентина. Тимма предстал в образе полицейского.
- Седокова и Тимма перестали скрывать роман в ноябре 2019 года. Ради Анны баскетболист покинул семью с годовалым ребенком.
- Недавно Анна призналась, что беременна. У 37-летней поп-дивы уже есть трое детей от разных мужей.
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