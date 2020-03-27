Руководство Единой лиги ВТБ объявило о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Решение принято по итогам заочного голосования Совета Лиги.

«Только сейчас, после подведения результатов заочного голосования Совета Лиги большинством голосов было принято официальное решение досрочно завершить сезон Единой лиги ВТБ. Вчерашние комментарии руководителей клубов, опубликованные в СМИ, не имели под собой юридических оснований.

В текущей ситуации, когда границы закрыты, у команд нет возможности тренироваться на баскетбольных аренах, а клубы вынуждены отпускать легионеров домой, чемпионат Единой лиги ВТБ продолжать нецелесообразно. На сегодняшний день, учитывая распространение COVID-19 в Европе и в мире, гораздо важнее здоровье игроков, их родных, работников клубов и, конечно, болельщиков.

Чемпион Лиги сезона-2019/20 определен не будет, так как не соблюден спортивный принцип: команды-участники сыграли разное количество матчей, регулярный чемпионат не был завершен. Кубок Белова в этом сезоне разыгран не будет. Итоговую классификацию чемпионата России позднее представит РФБ.

Теперь вместе с клубами мы должны будем постараться сделать так, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон Единой лиги ВТБ, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки», – цитирует официальный сайт Лиги гендиректора Илону Корстин.

На момент приостановки турнира в турнирной таблице лидировали подмосковные «Химки».

Ранее о досрочном завершении сезона заявила КХЛ.

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