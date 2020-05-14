Баскетбол
Единая лига ВТБ

«И какая по счету это любовь?» Подписчик высмеял Седокову после страстного фото с Тиммой

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Анна Седокова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 17 минут

Анна Седокова призналась Яннису Тимме в любви.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в инстаграме снимок со своим возлюбленным – баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой.

«Люблю тебя. До Луны и обратно», – подписала Седокова фото.

Баскетбол

Баскетболист легендарной «Дрим тим» развелся с супругой. Теперь она пышет свободой и красотой

06/05/2020 В 12:28

«И какая по счету это любовь до Луны и обратно?» – поинтересовался один из подписчиков Анны.

  • Седокова дважды была замужем – за белорусским футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. От Белькевича певица родила дочь Алину, от Чернявского – дочь Монику.
  • В апреле 2017-го Седокова родила сына Гектора, отцом ребенка стал бизнесмен Артем Комаров. Анна рассталась с ним вскоре после родов.

Родман вспомнил о вечеринке с Ким Чен Ыном, водкой и 18 «горячими» девушками

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

НБА

«Меня взломали». В инстаграме баскетболиста «Денвера» появилось видео орального секса с девушкой

24/03/2020 В 17:55
Единая лига ВТБ

Тимма снялся в клипе Седоковой в образе полицейского

15/02/2020 В 19:51
По теме
БаскетболЕдиная лига ВТББК Химки
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

НБА

Родман вспомнил о вечеринке с Ким Чен Ыном, водкой и 18 «горячими» девушками

5 ЧАСОВ НАЗАД
Баскетбол

Баскетболист легендарной «Дрим тим» развелся с супругой. Теперь она пышет свободой и красотой

06/05/2020 В 12:28
Баскетбол

Контрабандист, пожарный, пчеловод. Умершие баскетболисты СССР из финала Олимпиады-1972

05/05/2020 В 12:01
НБА

Бывшая баскетболистка сборной России может возглавить «Никс» и стать первой женщиной-тренером в НБА

03/05/2020 В 08:31

Последние видео

Play Icon
Баскетбол

Тренировка с веревками и адское упражнение на пресс. Леброн не расслабляется дома

00:01:42
Play Icon
Play Icon
НБА

60 очков и победный бросок за 30 секунд до сирены. Последний матч в карьере Коби

00:02:00
Play Icon
Play Icon
Баскетбол

Ужасное видео с места крушения вертолета с Коби Брайантом и его дочерью на борту

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Баскетбол

Невообразимые трюки баскетбольных фристайлеров из Китая и Польши – чертовски завораживающе

00:00:57
Play Icon

Тренды

Play Icon
Футбол

Тер Стеген вернулся к тренировкам в «Барсе»: его проверили тепловизором и продезинфицировали авто

11 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

Дело Кокорина и Мамаева направлено на пересмотр из-за существенных нарушений

ВЧЕРА В 14:46
Чемпионат России

Calciomercato: «Милан» интересуется Дзюбой как потенциальной заменой Златану

ВЧЕРА В 06:54
MLS

Дос Сантос выложил фото из кровати с бывшей подругой Билзеряна и случайно засветил ее грудь

ВЧЕРА В 21:02
Play Icon
Футбол

Мбаппе настолько соскучился по ЛЧ, что представил, будто порция тирамису – это ушастый кубок

10/05/2020 В 14:37
Play Icon
Play Icon
Футбол

Клопп и игроки «Боруссии» смотрят в zoom видео чемпионского сезона-2010/11

02/05/2020 В 14:52
Play Icon
Чемпионат Италии

19-летний футболист «Аталанты» умер от аневризмы мозга

11/05/2020 В 15:36
Нурмагомедов – Фергюсон

«Это не только вина Хабиба, мы все ошиблись». Уайт – о срыве боя с Фергюсоном

08/05/2020 В 11:46
НХЛ

Брызгалов – о Параде: «Мы в каком-то прошлом застряли, 30 лет как нет страны, которая победила»

30/04/2020 В 08:09
Play Icon
Снукер

Первый максимум в карьере Ронни. Рекорд до сих пор никто не побил

21/04/2020 В 17:08
Play Icon
Play Icon
Фигурное катание

Год назад Загитова выиграла ЧМ в Сайтаме. Смотрим ее произвольную программу и ностальгируем

23/03/2020 В 15:12
Play Icon
Play Icon
Чемпионат мира

Божественный показательный танец Загитовой: заминка с курткой ничего не испортила

24/03/2019 В 17:17
Play Icon
Больше

Прямой Эфир (3)

Предыдущий материалЕдиная лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона, чемпиона не будет
Следующий материал«Он не только великий спортсмен, но и выдающаяся личность». Трусова – о переходе к Плющенко