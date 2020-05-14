Анна Седокова
Фото: Instagram
Анна Седокова призналась Яннису Тимме в любви.
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в инстаграме снимок со своим возлюбленным – баскетболистом «Химок» Янисом Тиммой.
«Люблю тебя. До Луны и обратно», – подписала Седокова фото.
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«И какая по счету это любовь до Луны и обратно?» – поинтересовался один из подписчиков Анны.
- Седокова дважды была замужем – за белорусским футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. От Белькевича певица родила дочь Алину, от Чернявского – дочь Монику.
- В апреле 2017-го Седокова родила сына Гектора, отцом ребенка стал бизнесмен Артем Комаров. Анна рассталась с ним вскоре после родов.
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