Сергей Панов
Фото: Getty Images
Мужчина незаконно выписал из бюджета премию своему другу.
Бывший баскетболист ЦСКА и сборной России, а также экс-министр спорта Нижегородской области Сергей Панов обвиняется в превышении должностных полномочий.
Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что против 49-летнего Панова было возбуждено уголовное дело – он незаконно помог выписать из бюджета премию в 5 миллионов рублей своему другу, гендиректору БК «Нижний Новгород» Александру Хайретдинову.
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Источник объясняет, что Хайретдинов получил вознаграждение как тренер Семена Антонова – баскетболиста, который тогда выступал за «Нижний Новгород» и в составе сборной России завоевал бронзу Олимпиады-2012. На самом деле Хайретдинов не тренировал Антонова и стал числиться его коучем только в документах.
После возбуждения уголовного дела в доме Панова провели обыск, мужчину допросили следователи.
- Панов – двукратный серебряный призер чемпионата мира, чемпион Евролиги.
- После завершения карьеры снялся как камео в сериале «Папины дочки».
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