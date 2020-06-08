Мужчина незаконно выписал из бюджета премию своему другу.

Бывший баскетболист ЦСКА и сборной России, а также экс-министр спорта Нижегородской области Сергей Панов обвиняется в превышении должностных полномочий.

Телеграм-канал «Мутко против» сообщает, что против 49-летнего Панова было возбуждено уголовное дело – он незаконно помог выписать из бюджета премию в 5 миллионов рублей своему другу, гендиректору БК «Нижний Новгород» Александру Хайретдинову.

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Источник объясняет, что Хайретдинов получил вознаграждение как тренер Семена Антонова – баскетболиста, который тогда выступал за «Нижний Новгород» и в составе сборной России завоевал бронзу Олимпиады-2012. На самом деле Хайретдинов не тренировал Антонова и стал числиться его коучем только в документах.

После возбуждения уголовного дела в доме Панова провели обыск, мужчину допросили следователи.

Панов – двукратный серебряный призер чемпионата мира, чемпион Евролиги.

После завершения карьеры снялся как камео в сериале «Папины дочки».

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