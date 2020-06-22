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Жена Кириленко выложила в инстаграм голое фото. С 2006 года она разрешает мужу одну измену в год

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Жена Андрея Кириленко Мария Лопатова

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
29 минут назад

Семейные ценности.

Жена президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко Мария Лопатова опубликовала в инстаграм снимок в обнаженном виде.

«Я решила посвятить себя науке. Я подумала, что исследования, научные статьи, «переменные» – мой конек! Кстати, тело и органы я тоже «завещала» науке», – процитировал описание поста девушки PeopleTalk.

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Позднее Лопатова удалила фотографию без объяснения причин. Снимок вы можете посмотреть тут.

  • Мария и Андрей Кириленко в браке с 2001 года. У них трое сыновей и приемная дочь Александра.
  • В 2006 году Лопатова рассказала в интервью, что разрешила Кириленко одну измену в год. Позднее, в 2016-м, она подтвердила эту информацию.
  • С августа 2015 года Андрей Кириленко возглавляет Российскую федерацию баскетбола.

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