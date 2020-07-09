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Президент Грузии осудила капитана сборной за переход в ЦСКА. На родине его называют предателем

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Саломе Зурабишвили

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 8 минут

А как же «Спорт вне политики?»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала баскетболиста Торнике Шенгелию за переход в ЦСКА.

«Для меня как президента Грузии прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской сборной перейти в московский ЦСКА», – написала Зурабишвили в фейсбуке.

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  • Ранее армейцы объявили, что подписали с Шенгелией трехлетний контракт.
  • В Грузии новость о переходе форварда в ЦСКА спровоцировала скандал, Шенгелию называют предателем.

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