Президент Грузии осудила капитана сборной за переход в ЦСКА. На родине его называют предателем

А как же «Спорт вне политики?»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала баскетболиста Торнике Шенгелию за переход в ЦСКА.

«Для меня как президента Грузии прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской сборной перейти в московский ЦСКА», – написала Зурабишвили в фейсбуке.

Единая лига ВТБ «И какая по счету это любовь?» Подписчик высмеял Седокову после страстного фото с Тиммой 14/05/2020 В 20:20

Ранее армейцы объявили , что подписали с Шенгелией трехлетний контракт.

В Грузии новость о переходе форварда в ЦСКА спровоцировала скандал, Шенгелию называют предателем.

«Мутко против»: против экс-баскетболиста ЦСКА и сборной России Панова возбуждено уголовное дело

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Единая лига ВТБ Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона, чемпиона не будет 27/03/2020 В 13:05