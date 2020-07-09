Президент Грузии осудила капитана сборной за переход в ЦСКА. На родине его называют предателем

Саломе Зурабишвили
Фото: Getty Images
А как же «Спорт вне политики?»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала баскетболиста Торнике Шенгелию за переход в ЦСКА.
«Для меня как президента Грузии прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской сборной перейти в московский ЦСКА», – написала Зурабишвили в фейсбуке.
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- Ранее армейцы объявили, что подписали с Шенгелией трехлетний контракт.
- В Грузии новость о переходе форварда в ЦСКА спровоцировала скандал, Шенгелию называют предателем.
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