Грузинский новичок ЦСКА ответил на критику за переход в Россию

Торнике Шенгелию критиковала даже президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Грузинский новичок ЦСКА Торнике Шенгелия ответил критикам, которым не понравился его переход в российский клуб.

«Здравствуйте. Во-первых, хочу поблагодарить всех людей, которые меня поддержали. Очень надеюсь, что смогу отблагодарить вас лично! Прежде всего хотел бы подчеркнуть тот факт, что я делаю это заявление не для того, чтобы оправдать себя перед кем-либо. Трудно что-то объяснить человеку, когда он не хочет ничего слышать и даже не думает изменить свое мнение.

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Я не могу объяснить этому человеку, что чувствовал, когда мне было 10-11 лет и я стоял с закрытыми глазами на трибунах во время исполнения гимна Грузии, представляя себя среди игроков на площадке. Я не могу объяснить этому человеку, что означает для меня смотреть игры сборной Грузии по телевизору. Не могу объяснить, какое это ужасное чувство, когда вы находитесь на пике карьеры, но не можете помочь команде и стране, потому что так решили третья и четвертая стороны.

Не могу объяснить, сколько радости и счастья я испытал всего несколько дней назад, когда стал чемпионом Испании и получил возможность праздновать с грузинским флагом! Не могу объяснить, что переход в одну из лучших команд Европы даст мне больше шансов побеждать, а значит, чаще прославлять наш флаг. Не могу объяснить, какое счастье испытываю, когда одна из лучших команд Европы уважает мой патриотизм и дает мне возможность снова и снова выступать за сборную, чтобы привести нашу страну к победам.

И вы не можете объяснить мне, насколько это больно, когда наша страна теряет героев, потому что мне не нужно это объяснять. Я это хорошо знаю и понимаю, что вы это хорошо знаете. Повторюсь: я, Торнике Шенгелия, был, есть и буду носителем грузинской души повсюду. Никакие комментарии или заявления, сделанные кем-либо, не изменят это! Я переживу это испытание самым спокойным образом, потому что бог на моей стороне. Я отвечаю только перед ним, а он действительно знает, кто я», – написал Шенгелия на фейсбуке.

28-летний баскетболист перешел в ЦСКА из «Басконии» и подписал с армейским клубом трехлетний контракт.

В Грузии новость о переходе форварда в ЦСКА спровоцировала скандал, Шенгелию называют предателем.

Президент Грузии осудила капитана сборной за переход в ЦСКА. На родине его называют предателем

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