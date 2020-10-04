Автодор
-
16:00
04.10.20
Дворец спорта «Кристалл»
Парма
Единая лига ВТБ • Регулярный
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Автодор - Парма
Единая лига ВТБ - 4 октября 2020

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Автодор – Парма на Eurosport.ru! 4 октября 2020 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Автодор и Парма и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Автодор и Парма, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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