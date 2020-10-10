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ПБК ЦСКА - Автодор

Единая лига ВТБ - 10 октября 2020

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем ПБК ЦСКА – Автодор на Eurosport.ru! 10 октября 2020 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу ПБК ЦСКА и Автодор и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются ПБК ЦСКА и Автодор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

