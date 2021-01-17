Енисей
-
13:00
17.01.21
Arena Sever
Парма
Единая лига ВТБ • Регулярный
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Перед матчем

Енисей - Парма

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Енисей – Парма на Eurosport.ru! 17 января 2021 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Енисей и Парма и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Енисей и Парма, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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