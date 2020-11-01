БК Зенит
-
17:00
01.11.20
Yubileyny Sports Palace
ПБК Астана
Единая лига ВТБ • Регулярный
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БК Зенит - ПБК Астана

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем БК Зенит – ПБК Астана на Eurosport.ru! 1 ноября 2020 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу БК Зенит и ПБК Астана и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются БК Зенит и ПБК Астана, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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