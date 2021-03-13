Калев - УНИКС

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Калев – УНИКС на Eurosport.ru! 13 марта 2021 года в 18:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Калев и УНИКС и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Калев и УНИКС, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

