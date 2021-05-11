Локомотив-Кубань - БК Химки

Баскетбол, Единая лига ВТБ. Следите за матчем Локомотив-Кубань – БК Химки на Eurosport.ru! 11 мая 2021 года в 17:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Локомотив-Кубань и БК Химки и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Баскетбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.

Сегодня встречаются Локомотив-Кубань и БК Химки, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

