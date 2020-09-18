Бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра» Анна Седокова сообщила, что вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который выступает за подмосковные «Химки».
«Можете нас поздравлять ❤️», – написала Седокова у себя в телеграм-канале и выложила свадебное фото с Тиммой.
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- Тимме 28 лет, Седоковой – 37.
- Ранее Седокова дважды была замужем – за белорусским футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. От Белькевича певица родила дочь Алину, от Чернявского – дочь Монику.
- В апреле 2017-го Анна родила сына Гектора, отцом ребенка стал бизнесмен Артем Комаров. Седокова рассталась с ним вскоре после родов.
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