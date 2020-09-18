Бывшая солистка популярной группы «ВИА Гра» Анна Седокова сообщила, что вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму, который выступает за подмосковные «Химки».

«Можете нас поздравлять ❤️», – написала Седокова у себя в телеграм-канале и выложила свадебное фото с Тиммой.