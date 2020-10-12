Первый в России центр уличного баскетбола по стандартам ФИБА был открыт в Туле при содействии Банка ПСБ и Федерации баскетбола России. Это не просто новая спортивная площадка – на ней можно проводить национальные и международные соревнования, при этом доступ к ней абсолютно свободен для всех желающих.

Совсем недавно площадка на пересечении улицы Каминского и улицы Демонстрации выглядела более чем просто, но все изменилось. В торжественной церемонии открытия поучаствовали руководители ПСБ, РФБ, администрации Тулы, а еще звезды русского баскетбола Владимир Дячок, Никита Моргунов и Виктор Хряпа.

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Центр уличного баскетбола в Туле: до и после Фото: Eurosport

«Все желающие смогут прийти в новый центр уличного баскетбола и тренироваться абсолютно бесплатно – он открыт и для спортсменов, и для тех, кто горит желанием освоить этот вид спорта. Проект «ПСБ – Детям» дает возможность не просто укрепить здоровье или провести с пользой свободное время, а заняться уличным баскетболом профессионально. Наш проект нацелен, прежде всего, на детей, на молодежь и на их здоровье», – цитирует директора по спортивным проектам ПСБ Рубена Бегунца сайт банка.

Президент РФБ Андрей Кириленко утверждает, что на этом дело не закончится: «У массы ребятишек появилась отличная возможность приходить сюда, играть в баскетбол и в целом проводить свое время вместе со спортом. Мы продолжаем строить инфраструктурные объекты и надеемся, что число компаний, участвующих в строительстве, будет увеличиваться. Новые площадки и арены необходимы для развития любого вида спорта».

В 2017 году баскетбол 3х3 включен в олимпийский перечень соревнований, первый комплект медалей будет разыгран в 2021 году, поэтому развитие уличного баскетбола – это еще и развитие олимпийского спорта.

ПСБ и РФБ заключили соглашение о сотрудничестве по развитию спорта в регионах в 2020 году. Организации планирую развивать спортивную инфраструктуру и повышать интерес молодежи к спорту и здоровому образу жизни.

ПСБ – официальный партнер мужской и женской национальных сборных России по баскетболу 3х3 и чемпионата России по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин в сезонах-2019/20 и 2020/21.

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