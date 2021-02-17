Московский ЦСКА всегда становится чемпионом страны по баскетболу. Клуб переживал серьезные кризисы, терял игроков и не угадывал с тренерами, не попадал в плей-офф Евролиги и с позором вылетал из Финала четырех, но каждый раз собирался и в начале лета выносил всех во внутреннем первенстве.

За 29 розыгрышей армейцы обделались лишь дважды. На стыке веков боссы ЦСКА не увидели пермскую баскетбольную аномалию и слили два титула «Урал-Грейту». Но в Москву быстро перетянули продюсера того чемпионства Сергея Кущенко, и больше красно-синие не отдавали нацтрофеи.

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В феврале 2021-го ситуация вышла из-под контроля. ЦСКА проиграл пять из шести последних матчей, причем на некоторых хочется включить цирковую музыку. Например, шапито с «Зелена Гурой» – 90:90, владение Даниэла Хэккетта, внезапная потеря на дриблинге и трехочковый соперника за 1,7 секунды до сирены. Занавес, титры, неудачные дубли, всеобщий хохот из зала.

Проблемы армейского клуба начались не сегодня, не вчера и даже не в прошлом году. Руководство клуба еще в 2019-м ставило тренеру Димитрису Итудису одну задачу – чемпионство в Евролиге, иначе зачем все это при втором бюджете на континенте. Итудису повезло – мощные враги из «Фенербахче» слегли с травмами, ЦСКА собрался на два матча и взял трофей. С греческим коучем продлили контракт на два года.

В прошлом сезоне в Москве устроили перестройку – отдали прежнего лидера Де Коло в Турцию, на его место пришел строптивый бунтарь из «Милана» Майк Джеймс. Команда сразу проиграла в регулярке на три матча больше, чем в 2020-м, но старт плей-офф Евролиги отменили из-за пандемии, и мы никогда не узнаем, что ждало бы русскую команду в турнире навылет.

Падение доходов всего мирового спорта съело еще 25% бюджета ЦСКА, из-за чего клуб в 2020-м поставил на качество, а не количество. Теперь боеспособный ростер Итудиса сжался с 10-12 человек до девяти, плюс из резерва выпрыгивают неопытные Иван Ухов, Александр Хоменко и Андрей Лопатин. Перед Новым годом из-за травмы вылетел Уилл Клайберн, а в конце января в США умер дедушка Майка Джеймса.

Главный скорер армейцев тут же скис: попросил руководство слетать на похороны человека, который его вырастил, получил отказ и потух еще сильнее. Офис ЦСКА можно понять – Джеймс потерял бы несколько дней на перелет, плюс еще пару недель на карантин в Америке и Москве, и все это в решающие недели регулярного чемпионата Евролиги.

Димитрис Итудис, главный тренер ЦСКА Фото: Getty Images

При новой политике боссов на Майке сосредоточена вся игра команды с периметра – у него вторая эффективность в Европе, выше только у звезды «Барсы» Николы Миротича. В топ-5 по Performance Index Rating попал лишь центровой ЦСКА Никола Милутинов, остальных партнеров Джеймса нет даже в первой 30-ке.

Неудачный отрезок армейцев начался как раз с ментальными проблемами лидера. Американец в середине января выбросил 4/15 с «Фенербахче», громко поругался с Итудисом и не полетел на следующую игру Евролиги. Тогда же его временно вывели из состава, и ЦСКА еле-еле победил предпредпоследнюю команду регулярки. Но уже в домашнем матче москвичи жестко пострадали с «Баварией». За последнюю четверть красно-синие набрали всего шесть очков (худший результат сезона), слили «Мюнхену» и беспомощно смотрелись без татуированного плеймейкера.

Сначала Майка после публичных извинений вернули в заявку, а затем на 10 дней отпустили в Штаты – очевидно, на могилу дедушки. Одновременно с этим Димитрис Итудис остался без обоих больших – грузинского силача Торнике Шенгелии и серба Николы Милутинова. Бигмены пришли только в это межсезонье, получили жирненькие контракты, но буквально за три дня оба вылетели с травмами. Для Милутинова падение с «Баварией» закончилось травмой плеча и досрочным финишем сезона, Шенгелия повредил колено и пропустит минимум две недели.

Майк Джеймс, ЦСКА Фото: Getty Images

Возможно, ситуация с Токо и Николой и подтолкнула ЦСКА к миру с Джеймсом. Вдобавок шоураннер клуба Андрей Ватутин экстренно добавил в ростер тяжеловеса Майкла Эрика и защитника Габриэля Лундберга. На оба трансфера потратили 550 тысяч евро – очевидно, чтобы у Димитриса Итудиса еще оставались шансы в Финале четырех Евролиги.

Сейчас у армейцев перерыв в календаре – матчи против «Панатинаикоса» отменили из-за вспышки известной инфекции. Вечный чемпион упал на третье место в Лиге ВТБ, но пока идет вторым в Евролиге – хватает запаса из 12-матчевой победной серии в ноябре-декабре. Конечно, в Москве помнят, что трофеи разыгрывают в плей-офф, и не парятся из-за такого падения в таблице. Хотя при Итудисе у ЦСКА еще не было такой низкой позиции во внутреннем чемпе.

Дуайен русского баскета Владимир Гомельский видит именно в греке причину кризиса. «Что делать с упрямством тренера Итудиса, который абсолютно не гибок в управлении командой? ЦСКА под его руководством играет совершенно одинаково против всех соперников. У Итудиса естественный спад, который наступает в карьере любого тренера. Это не означает, что он никогда не будет тренировать на таком уровне. Просто необходимо взять паузу и пересмотреть отношение к работе», – написал Гомельский в конференции.

Сейчас ЦСКА близок к решению всех проблем – Джеймс вовсю тренируется с основой, два новичка закрыли проблемные позиции, Токо Шенгелия скоро вернется к занятиям, а главный тренер получил глубину состава. Армейцы верят, что справятся с кризисом только внутри коллектива. Ведь в Перми больше не осталось визионеров, чтобы пересобирать команду на новые чемпионства.

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