Во время матча Единой лиги ВТБ новичок ЦСКА Габриэль Иффе Лундберг пытался отбить пять одноклубникам, но остался незамеченным. Игрок всем видом показал расстройство от ситуации и дал пять самому себе.
«Не волнуйся, Иффе! Ты обязательно с ними подружишься», – написали в твиттере Единой лиги ВТБ, где и появилось видео.
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- Лундберг перешел в ЦСКА из польской «Зелены Гуры».
- ЦСКА идет на третьем месте в Единой лиге ВТБ и на втором – в Евролиге.
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