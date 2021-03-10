Во время матча Единой лиги ВТБ новичок ЦСКА Габриэль Иффе Лундберг пытался отбить пять одноклубникам, но остался незамеченным. Игрок всем видом показал расстройство от ситуации и дал пять самому себе.
«Не волнуйся, Иффе! Ты обязательно с ними подружишься», – написали в твиттере Единой лиги ВТБ, где и появилось видео.
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ЦСКА проиграл 5 из 6 матчей. У России будет новый чемпион?
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  • Лундберг перешел в ЦСКА из польской «Зелены Гуры».
  • ЦСКА идет на третьем месте в Единой лиге ВТБ и на втором – в Евролиге.
ЦСКА проиграл 5 из 6 матчей в Евролиге и Единой лиге ВТБ. У России будет новый чемпион?
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