Опубликовано 10/03/2021 в 14:14 GMT | Обновлено 10/03/2021 в 14:14 GMT

Во время матча Единой лиги ВТБ новичок ЦСКА Габриэль Иффе Лундберг пытался отбить пять одноклубникам, но остался незамеченным. Игрок всем видом показал расстройство от ситуации и дал пять самому себе.

«Не волнуйся, Иффе! Ты обязательно с ними подружишься», – написали в твиттере Единой лиги ВТБ, где и появилось видео.

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Лундберг перешел в ЦСКА из польской «Зелены Гуры».

ЦСКА идет на третьем месте в Единой лиге ВТБ и на втором – в Евролиге.

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