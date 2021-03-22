Защитник сборной России Дмитрий Кулагин потребовал от «Локомотива-Кубани» 40 млн рублей отступных за увольнение. Летом прошлого года клуб расстался с игроком и попросил его добровольно отказаться от задолженностей по двум зарплатам и не требовать слишком высокую компенсацию.

Сообщается, что Кулагин был готов пойти на компромисс, но хотел законной договоренности: приказ об увольнении, открепительный лист и все же получить компенсацию. Клуб отказал, после чего Кулагин пошел в Останкинский суд и потребовал 29,2 млн за незаконное увольнение, 8 млн зарплаты, бонусы, премии на 1,1 млн и 463 тысячи за моральный вред, сообщает Mash

В данный момент Кулагин находится без клуба.

Баскетболист побеждал в Евролиге, брал серебро Еврокубка и дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ.

Баскетбол Экс-игрока сборной России сбил таксист в центре Москвы ВЧЕРА В 18:14

Евробаскет Россия разнесла Эстонию, в сборной дебютировали 3 баскетболиста 21/02/2021 В 17:10