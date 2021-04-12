Опубликовано 12/04/2021 в 04:45 GMT | Обновлено 12/04/2021 в 04:46 GMT

Чемпион НБА-2016 Тимофей Мозгов, скорее всего, вернется на паркет 12 апреля после серьезной травмы.

34-летний центровой сыграет за «Химки» против «Енисея», сообщает инсайдер Донатас Урбонас,

Медиадиректор «Химок» также Ольга Крылова подтвердила, что Мозгов провел полноценную тренировку с командой и вскоре вернется к играм, сообщает телеграм-канал «Перехват»

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В марте Мозгов попал в заявку «Химок» на Единую лигу ВТБ, тогда он проходил очередной восстановительный курс перед возвращением в баскетбол.

Последний раз баскетболист играл в официальном матче в июле 2018 года.

Мозгов присоединился к «Химкам» перед стартом сезона-2019/20.

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