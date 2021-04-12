Чемпион НБА-2016 Тимофей Мозгов, скорее всего, вернется на паркет 12 апреля после серьезной травмы.
34-летний центровой сыграет за «Химки» против «Енисея», сообщает инсайдер Донатас Урбонас,
Медиадиректор «Химок» также Ольга Крылова подтвердила, что Мозгов провел полноценную тренировку с командой и вскоре вернется к играм, сообщает телеграм-канал «Перехват».
Единая лига ВТБ
«Химки» официально объявили о переходе Мозгова. Он был последним русским в НБА
В марте Мозгов попал в заявку «Химок» на Единую лигу ВТБ, тогда он проходил очередной восстановительный курс перед возвращением в баскетбол.
- Последний раз баскетболист играл в официальном матче в июле 2018 года.
- Мозгов присоединился к «Химкам» перед стартом сезона-2019/20.
Единая лига ВТБ
Eurohoops: у Мозгова нет предложений из НБА, он вернется в «Химки»
НБА
«Орландо» отчислил Мозгова. Россия может впервые с 2000 года остаться без игроков в НБА