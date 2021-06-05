«Химки» не подали заявку на участие в Единой лиге ВТБ сезона-2021/2022.

«В лигу поступило официальное письмо, в котором «Химки» уведомили руководство лиги, что не могут подтвердить свое участие в сезоне-2021/2022 из-за отсутствия финансовых гарантий», – сообщает пресс-служба турнира.

Также в «Химках» есть задолженность перед игроками, о чем рассказал анонимный источник, слова которого приводит ТАСС

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Позже в пресс-службе заявили, что клуб еще имеет шансы сыграть в следующем сезоне. «Химки» не предоставили гарантии участия в следующем сезоне. Но пока вопрос по клубу остается открытым, они заняты поиском финансирования на будущий сезон. В любом случае решение по допуску «Химок» до участия в турнире – в случае готовности клуба – будет приниматься на заседании Совета лиги в середине июля. Время у «Химок» есть. Клуб сообщил, что будет информировать лигу по возможным изменениям», – приводит слова представителя пресс-службы «Р-Спорт».

«Химки» выступали в Единой лиге ВТБ с момента основания турнира в 2008 году.

В сезоне-2010/11 подмосковный клуб выиграл Лигу. «Химки» – единственный клуб, которому это удалось помимо ЦСКА.

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