Опубликовано 10/06/2021 в 17:49 GMT | Обновлено 10/06/2021 в 18:07 GMT

Московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:15). Армейцы довели преимущество в серии до 3-0 и выиграли чемпионат.

Наилучшую результативность в матче продемонстрировал форвард УНИКСа Джон Браун, который набрал 25 очков, сделал 11 подборов и 2 передачи. У ЦСКА лучшим был Торнике Шенгелия – 19 очков, 7 подборов и 1 ассист.

Армейцы 11-й раз в истории и девятый сезон подряд выиграли Единую лигу ВТБ. УНИКС четвертый раз проиграл в финале.

На пути к финалу ЦСКА одолел «Нижний Новгород» (2-1) и «Зенит» (3-1).

УНИКС победил «Зелена Гуру» (2-0) и «Локомотив-Кубань» (3-0).

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