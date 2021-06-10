Московский ЦСКА обыграл казанский УНИКС в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ со счетом 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:15). Армейцы довели преимущество в серии до 3-0 и выиграли чемпионат.
Наилучшую результативность в матче продемонстрировал форвард УНИКСа Джон Браун, который набрал 25 очков, сделал 11 подборов и 2 передачи. У ЦСКА лучшим был Торнике Шенгелия – 19 очков, 7 подборов и 1 ассист.
- Армейцы 11-й раз в истории и девятый сезон подряд выиграли Единую лигу ВТБ. УНИКС четвертый раз проиграл в финале.
- На пути к финалу ЦСКА одолел «Нижний Новгород» (2-1) и «Зенит» (3-1).
- УНИКС победил «Зелена Гуру» (2-0) и «Локомотив-Кубань» (3-0).
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