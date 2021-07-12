Подмосковные «Химки» не сыграют в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ по причине отсутствия финансирования.

12 июля совет лиги утвердил список участников турнира в сезоне-2021/22 – в него вошли 12 клубов: «Автодор» (Россия), «Астана» (Казахстан), «Енисей» (Россия), «Зелена Гура» (Польша), «Зенит» (Россия), «Калев» (Эстония), «Локомотив-Кубань» (Россия), «Нижний Новгород» (Россия), «ПАРМА» (Россия), УНИКС (Россия), «Цмоки-Минск» (Беларусь), ЦСКА (Россия). Единая лига ВТБ не досчиталась одной команды – подмосковные «Химки» не смогли подать заявку на участие в Единой лиге ВТБ в установленный срок из-за отсутствия финансирования, сообщается на официальном сайте турнира

Впервые в истории турнира сезон начнется с розыгрыша Суперкубка. В нем примут участие 4 лучших команды регулярки-2020/21: ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

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«Химки» выступали в Единой лиге ВТБ с начала создания турнира в 2008 году.

В сезоне-2010/11 подмосковный клуб стал чемпионом турнира.

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