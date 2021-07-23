Разыгрывающий Кевин Пангос покидает команду по завершении срока соглашения.

«С первого своего дня присутствия в Клубе Кевин показывал и доказывал свой звездный статус, несколько притаившийся после годичного отсутствия. Начиная с Кубка Невы и заканчивая наградой Лучшему разыгрывающему Евролиги, мы видели игру суперзвезды. Индивидуальные награды и статистические рекорды не могут стоять рядом с тем, как послушно выглядел мяч в руках Канадского волшебника.

Вне паркета были сотни фотографий с болельщиками, десятки интервью и съемок. Спасибо за этот праздник, Кей! Удачи тебе в будущем!» – написано на официальном сайте «Зенита».

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После окончания сезона-2020/21 «Зенит» предлагал Пангосу продление контракта, но он изъявил желание рассмотреть варианты продолжения карьеры в НБА. Интерес к баскетболисту проявляли также гранды Евролиги, включая ЦСКА.

Статистика Пангоса по прошедшему сезону Евролиги – 13,5 очка, 6,7 передачи и 2 подбора за 29 минут на площадке.

Реализация трехочковых бросков – 39%.

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