Защитник Алексей Швед вернулся в ЦСКА.

Лучший бомбардир Евролиги минувшего сезона подписал с московским клубом контракт по схеме 1+1. Соглашение с ЦСКА вступило в силу после выполнения всех формальностей, связанных с выходом Шведа из соглашения с подмосковными «Химками». Швед выступал за ЦСКА с 2005 по 2012 годы – до отъезда в НБА.

«Очень рад вернуться домой, в сильнейший клуб Европы. Надеюсь, вместе покажем максимальные результаты. Будем над этим усердно работать. С нетерпением жду начала сезона, хочу скорее снова выйти на паркет в цветах ЦСКА», – цитирует Шведа официальный сайт клуба

Единая лига ВТБ «Я по локоть в рэпе, зови меня Винс Картер». LʼOne выпустил трек «Трехочковый» 16/05/2018 В 05:31

После возвращения из НБА Швед выступал за «Химки» на протяжении шести сезонов и покинул подмосковный клуб летом на правах свободного агента.

«Химки» не сыграют в предстоящем сезоне Единой лиги ВТБ впервые с момента основания турнира в 2008 году – клуб не смог подать заявку на участие в турнире в установленный срок из-за отсутствия финансирования.

Евробаскет Швед стал лучшим снайпером Евробаскета и вошел в символическую пятерку турнира 18/09/2017 В 05:40