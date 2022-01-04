Парма - БК Зенит

Баскетбол. Следите за матчем Парма – БК Зенит на Eurosport.ru! 4 января 2022 года в 16:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Парма и БК Зенит и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Баскетбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.

Сегодня встречаются Парма и БК Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

