Парма
-
13:00
13.02.22
Универсальный Дворец спорта Молот
Калев
Единая лига ВТБ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Парма - Калев

Баскетбол. Следите за матчем Парма – Калев на Eurosport.ru! 13 февраля 2022 года в 13:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Парма и Калев и как они играли друг с другом раньше. Мы обожаем Баскетбол, поэтому расскажем вам все подробности встречи во вкладке «LIVE». А вкладка «КОМАНДЫ» покажет вам ориентировочные, а затем и фактические составы команд.
Сегодня встречаются Парма и Калев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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