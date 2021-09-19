Единая лига ВТБ заняла второе место в рейтинге лучших национальных чемпионатов в Европе по версии авторитетного издания о европейском баскетболе Eurohoops. Российская лига стала второй третий год подряд.
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Лидером рейтинга стал чемпионат Испании, а в тройку вошло турецкое первенство. Четвертым стал чемпионат Италии, а на пятой строчке оказалась лига Франции. Eurohoops отмечает, что Единая лига ВТБ держит вторую строчку за счет высоких бюджетов команд, но проблема турнира – низкий интерес со стороны аудитории.
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