Единая лига ВТБ заняла второе место в рейтинге лучших национальных чемпионатов в Европе по версии авторитетного издания о европейском баскетболе Eurohoops. Российская лига стала второй третий год подряд.
Лидером рейтинга стал чемпионат Испании, а в тройку вошло турецкое первенство. Четвертым стал чемпионат Италии, а на пятой строчке оказалась лига Франции. Eurohoops отмечает, что Единая лига ВТБ держит вторую строчку за счет высоких бюджетов команд, но проблема турнира – низкий интерес со стороны аудитории.
Баскетбол
Базаревич покинул пост главного тренера сборной России
- Новый сезон Единой лиги ВТБ стартует 23 сентября.
- В состав лиги входят девять команд из России и по одной – из Беларуси, Казахстана, Эстонии и Польши.
НБА
Американское ТВ сравнило звезду НБА с мусорным баком
Единая лига ВТБ
Швед вернулся в ЦСКА спустя 9 лет