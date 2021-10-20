Бывший баскетболист «Химок» Янис Тимма рассказал, как уходил из «Химок» в прошлом сезоне. Латвийский форвард отказался играть в матче Единой лиги ВТБ против «Зелена-Гуры» из-за непопадания в стартовую пятерку. После этого одноклубники не приняли его в команду.

«Агент подтвердил: да, главный тренер не разрешает меня пускать в зал. Я написал тренеру сообщение, сказал – кажется, у нас опять непонимание, возможно, нам нужно встретиться и поговорить. Еще раз. В третий раз! До конца сезона было еще минимум два месяца, потом плей-офф – можно было как-то зацепиться, что-то спасти. Хотя, объективно, в тот момент спасать было уже нечего… Через какое-то время пришел ответ: «Мне нужно поговорить с командой».

Казалось, в команде все нормальные ребята, все будет хорошо! Русские парни, которых я знаю полжизни, и со многими был даже очень хорошими друзьями. Но через несколько часов мне от главного тренера пришло сообщение: «Твой агент тебе все передаст». Но ведь это он говорил с командой, поэтому я переспросил: может, он все же сам мне все расскажет? «Нет, говори с агентом...» Связались, и я услышал примерно следующее: команда решила, что обратно меня не примут. Точка. И тут я, конечно, стал перебирать в голове — что случилось? И, главное, почему? Поверь мне, я интересовался, что на самом деле случилось, пытался понять.

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Игроки, за которых я в начале сезона вступался, убедил Римаса Куртинайтиса выпустить их на площадку и освоиться, в итоге вонзили нож мне в спину. Свои… Я много раз перебирал в голове произошедшее. И вывод всегда один: единственный человек, которого я могу винить в произошедшем – я сам. Это был мой выбор. Как бы то ни было, единственный из русских игроков в команде, с которым я поддерживаю общение – Алексей Швед. С остальными я больше не перекинулся и словом», – приводит слова Тиммы Delfi.lv

Янис Тимма выступал в «Химках» с 2019-го по 2021 год. В России игрок также играл за «Зенит».

В данный момент игрок находится без клуба.

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