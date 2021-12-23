Российский баскетболист Тимофей Мозгов подписал контракт с московской «Руной», выступающей в Суперлиге.

«Решение о переходе было принято не сразу, а после того, как взвесил все за и против, пообщался с супругой и агентами. С командой пока не знаком, но с нетерпением жду встречи с ребятами! Приступаю к работе с завтрашнего дня. Физическое состояние на данный момент оценить сложно – все станет понятно в тренировочном процессе», – сказал чемпион НБА в составе «Кливленда».

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Прошлый сезон 35-летний Мозгов провел в «Химках», где набирал в среднем 8,3 очка и 4,2 подбора в 6 матчах. «Руна» идет на втором месте в таблице первого дивизиона Суперлиги.

Мозгов брал НБА, становился бронзовый призером чемпионата Европы-2011 и Олимпиады-2012, а еще играл в одной команде с Леброном Джеймсом. Похоже, легендарный баскетболист ценит россиянина

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