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Россия - Аргентина
Кубок мира - 4 сентября 2019
Баскетбол, Кубок мира. Следите за матчем Россия – Аргентина на Eurosport.ru! 4 сентября 2019 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Россия и Аргентина и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Россия и Аргентина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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