Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Сербия - Пуэрто-Рико
Кубок мира - 6 сентября 2019
Баскетбол, Кубок мира. Следите за матчем Сербия – Пуэрто-Рико на Eurosport.ru! 6 сентября 2019 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сербия и Пуэрто-Рико и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сербия и Пуэрто-Рико, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Комментариев нет