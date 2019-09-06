Сербия
-
15:30
06.09.19
Пуэрто-Рико
Кубок мира • Группа J
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Онлайн
Сербия - Пуэрто-Рико
Кубок мира - 6 сентября 2019

Баскетбол, Кубок мира. Следите за матчем Сербия – Пуэрто-Рико на Eurosport.ru! 6 сентября 2019 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сербия и Пуэрто-Рико и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сербия и Пуэрто-Рико, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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