Онлайн

Сербия - Пуэрто-Рико

Кубок мира - 6 сентября 2019

Баскетбол, Кубок мира. Следите за матчем Сербия – Пуэрто-Рико на Eurosport.ru! 6 сентября 2019 года в 15:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сербия и Пуэрто-Рико и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Сербия и Пуэрто-Рико, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

