Онлайн

Венесуэла - Кот-д'Ивуар

Кубок мира - 2 сентября 2019

Баскетбол, Кубок мира. Следите за матчем Венесуэла – Кот-д'Ивуар на Eurosport.ru! 2 сентября 2019 года в 11:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Венесуэла и Кот-д'Ивуар и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Венесуэла и Кот-д'Ивуар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

