Южная Корея
-
11:30
04.09.19
Нигерия
Кубок мира • Группа В
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Южная Корея - Нигерия
Кубок мира - 4 сентября 2019

Баскетбол, Кубок мира. Следите за матчем Южная Корея – Нигерия на Eurosport.ru! 4 сентября 2019 года в 11:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Южная Корея и Нигерия и как они играли друг с другом раньше. Баскетбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Южная Корея и Нигерия, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Баскетбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0